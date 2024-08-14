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В Москве по делу о госизмене пройдет суд над жителем Калужской области

В Москве по делу о госизмене пройдет суд над жителем Калужской области

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Калужской области Игоря Сафронова (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на заводе .

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Всё это мелкая сошка. А как обстоят дела с госизменой в генералитете?
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16 час.

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