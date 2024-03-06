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Глава СВР Нарышкин назвал ожидаемыми «пляски» Запада вокруг гроба Навального

Глава СВР Нарышкин назвал ожидаемыми «пляски» Запада вокруг гроба Навального

Запад ожидаемо устроил аморальные «сатанинские пляски» из-за смерти Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

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