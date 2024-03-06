Глава СВР Нарышкин назвал ожидаемыми «пляски» Запада вокруг гроба Навального

Запад ожидаемо устроил аморальные «сатанинские пляски» из-за смерти Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии