В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 18 августа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в регионе тактику террористов — наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии