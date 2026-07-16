Девушка актера Касселя Нара Баптиста выложила фото в крошечном бикини

Возлюбленная актера Венсана Касселя, модель Нара Баптиста, продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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