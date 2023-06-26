Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    В Белоруссии шикарные продукты. Сама убедилась. Но боюсь у нас все изуродуют.Белоруссия хочет ...
  • Владимир Моргунов
    НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО ЧИНОВНИКАМ, ИМЕЮЩИМ ДОСТУП К БЮДЖЕТУ. ЖИЛ И ЖИЛ !!!Кому и где на Рус...
  • Владимир Моргунов
    НЕУЖ, ТЕПЕРЬ МИРОВАЯ ГЕВОЛЮЦИЯ ????? А ВОЗ (МУСОР) И НЫНЕ ТАМ...В России грядет м...

Вера в рубль: кто чаще доверяет российской валюте

Вера в рубль: кто чаще доверяет российской валюте

Лучшей валютой для сбережения средств большинство россиян (43%) назвали рубль, сторонников доллара оказалось 14%, евро — 7%; причем за хранение денег в национальной валюте чаще выступают женщины (49%), за заначки в американской — мужчины (20%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх