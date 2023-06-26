Вера в рубль: кто чаще доверяет российской валюте

Лучшей валютой для сбережения средств большинство россиян (43%) назвали рубль, сторонников доллара оказалось 14%, евро — 7%; причем за хранение денег в национальной валюте чаще выступают женщины (49%), за заначки в американской — мужчины (20%.
Лучшей валютой для сбережения средств большинство россиян (43%) назвали рубль, сторонников доллара оказалось 14%, евро — 7%; причем за хранение денег в национальной валюте чаще выступают женщины (49%), за заначки в американской — мужчины (20%.
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