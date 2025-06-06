Завершена сборка первой ядерной авиабомбы B61-13

Руководители предприятия по ядерной безопасности присоединяются к министру энергетики Крису Райту, чтобы запечатлеть историческое событие: завершение создания первой ядерной управляемой авиабомбы B61-13 во время церемонии передачи заказчику (ВВС) 19 мая 2025 года на заводе Pantex в Амарилло 19 мая 2025 года Национальное управление по ядерной безопасности объявило, что на заводе Pantex в Амарилло, штат Техас, завершено производство первой ядерной авиабомбы варианта B61-13.