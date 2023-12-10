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Владимир Путин высказался о причинах начала СВО

Президент Владимир Путин заявил, что наша страна никогда не решилась бы на проведение специальной военной операции, если бы Россию не начали уничтожать на ее исторических территориях, изгонять людей оттуда.

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