В АдГ объяснили неспособность немцев заменить Мерца

По мнению Ульриха Зингера, депутата парламента Баварии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), правящие силы Германии столкнулись с серьезной проблемой, не имея возможности подобрать замену действующему канцлеру Фридриху Мерцу.
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