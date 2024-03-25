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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • лина любимцева
    Да ладно вам... "сами решают"... Что-то долго они там"решают", скоро все развалится. Все в запустении и разрухе. НИ Х...Давно пора. В Абх...
  • лина любимцева
    Давно пора. И вообще Абхазию нужно принять в состав России. Для ее же безопасности.  Иначе Грузия СНОВА может взбесит...Давно пора. В Абх...
  • Лайсан сахибзадина
    Пусть едут домой в кишлак!Проблемы с мигран...

Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"

Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"

Да, я прекрасно понимаю, что в стране нужно поддерживать межнациональный мир и согласие, только вот не понимаю, почему в своей родной стране мы должны чувствовать себя в постоянной опасности и должны поступаться своими традициями, своими желаниями, своим комфортом и создавать комфорт для людей тех национальностей, которые приехали в Россию из соседних республик и никаким боком не имеют отношения к нашему многонациональному народу.

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Комментарии
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Лайсан сахибзадина
Нам со всех сторон  твердято
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28 мин.
Лайсан сахибзадина
О ТОЛЛЕРАНТНОСТИ,  а ведь мы в своей  стране и почему должны терпеть выходки приезжих!
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23 мин.
Лайсан сахибзадина
Пусть едут домой в кишлак!
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