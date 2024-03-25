Проблемы с мигрантами из Средней Азии нужно решать, а не прятать голову в песок, боясь "раскачать лодку"

Да, я прекрасно понимаю, что в стране нужно поддерживать межнациональный мир и согласие, только вот не понимаю, почему в своей родной стране мы должны чувствовать себя в постоянной опасности и должны поступаться своими традициями, своими желаниями, своим комфортом и создавать комфорт для людей тех национальностей, которые приехали в Россию из соседних республик и никаким боком не имеют отношения к нашему многонациональному народу.
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