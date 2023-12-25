Российским школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике

Это соответствует утверждённым справочным материалам, которые разработаны для всех предметов. Российским школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на едином государственном экзамене по математике.
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