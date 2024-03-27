НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ: ДОМА С ФОНТАНАМИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ. МРАЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ МИНИСТРА СБЫВАЕТСЯ Люксовые авто, пачки долларов, евро и рублей, дорогие украшения - кадры задержания преступной группировки, в том числе высокопоставленных чиновников Минэкономразвития, поражают воображение.
Вот кого надо убирать из власти в первую очередь
Комментарии
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александр петров
Да бардак творится не только в Ставропольском крае, а по всей стране. Беда в том, что "гарант" в ручном режиме не в силах всё охватить. А вот те кто должен с этой "заразой" бороться, в большинстве случаев с ней сотрудничает! Примеров хоть отбавляй. Возьмите депутатов и посмотрите на уровень их жизни, кем работают их родственники и какое на них числится движимое и недвижимое имущество. На их счета и имущество за бугром! Я уж не говорю о чинах по ниже уровнем. Те не на всеобщем обозрении и творят вообще беспредел, просто сказка!! Для них народ, это крепостные!!
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3 час.
Наталья Персидская
Лаптем щи хлебаешь у монитора?
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1 час.
леонид рыбаков
Не успел отчитаться (отслюнявить ).Каждый даже не второй имеет от должности .Если раньше дети хотели быть космонавтами пожарниками то теперь чиновниками с персональной печатью .
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49 мин.
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