Вот кого надо убирать из власти в первую очередь

александр петров

Да бардак творится не только в Ставропольском крае, а по всей стране. Беда в том, что "гарант" в ручном режиме не в силах всё охватить. А вот те кто должен с этой "заразой" бороться, в большинстве случаев с ней сотрудничает! Примеров хоть отбавляй. Возьмите депутатов и посмотрите на уровень их жизни, кем работают их родственники и какое на них числится движимое и недвижимое имущество. На их счета и имущество за бугром! Я уж не говорю о чинах по ниже уровнем. Те не на всеобщем обозрении и творят вообще беспредел, просто сказка!! Для них народ, это крепостные!!