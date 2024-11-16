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Известны все цены на новый кроссовер Xcite X-Cross 8: он дешевле конкурента от Chery!

Известны все цены на новый кроссовер Xcite X-Cross 8: он дешевле конкурента от Chery!

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan в Санкт-Петербурге), которому принадлежит бренд Xcite, обнародовал официальный прайс-лист на свой новый флагманский кроссовер Xcite X-Cross 8, старт продаж которого состоялся 2 дня назад.

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