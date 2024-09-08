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Рэпер Моргенштерн* стал фигурантом уголовного дела

Рэпер Моргенштерн* стал фигурантом уголовного дела

Он уехал из страны в 2022 году Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Рэпер Моргенштерн*, признанный физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, стал фигурантом уголовного дела.

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