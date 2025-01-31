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Маркетплейсы увеличили сроки выплаты продавцам за товары

Маркетплейсы увеличили сроки выплаты продавцам за товары

Продавцы столкнулись с ростом сроков выплат за товары, если раньше на это уходило 9-15 дней, то теперь 24-27 дней, пишет «Ъ» со ссылкой на письмо Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО), адресованного комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге.

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