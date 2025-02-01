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Из каких лоскутов была создана Украина

Из каких лоскутов была создана Украина

  Кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современного украинского государства? Исторические права на украинские земли вскоре станут предметом дискуссии профессионалов, заявил глава СВР и Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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