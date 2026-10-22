4-й номер драфта-2026 Калеб Уилсон провел первый матч за « Чикаго ». «Буллз» потерпели историческое поражение (92:135) от « Торонто », а новичок установил антирекорд для дебютов в лиге.
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