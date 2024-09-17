Действующий под позывным «Рик» военнослужащий Армии России проинформировал о том, что собранные из зарубежных граждан наёмнические подразделения, которые присоединились к ВС киевского режима для нападения на курское приграничье, покидали регион на наиболее качественных бронемашинах.
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