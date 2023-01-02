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«Брентфорд» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом» в 19-м туре АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало в 20:30 по московскому времени.

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