В России начнется выпуск автомобилей DongFeng Sokon

В Калининграде начнется выпуск китайских автомобилей DongFeng Sokon. Такое соглашение заключили официальный дистрибьютор легковых автомобилей DongFeng в России «Моторинвест», и российский автопроизводитель «Автотор».
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