В Оренбуржье вода подтопила 118 жилых домов и 717 приусадебных участков за сутки

В Оренбуржье за минувшие сутки оказались подтоплены 118 жилых домов и 717 приусадебных участков. Об этом сообщает Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, пишет РИА Новости.
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