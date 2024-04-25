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В Оренбуржье вода подтопила 118 жилых домов и 717 приусадебных участков за сутки

В Оренбуржье за минувшие сутки оказались подтоплены 118 жилых домов и 717 приусадебных участков. Об этом сообщает Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области, пишет РИА Новости.

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