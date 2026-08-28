if24.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

6 подписчиков

Рынки замерли перед выступлением Уорша

Рынки замерли перед выступлением Уорша

Мировые фондовые рынки торгуются разнонаправленно перед выступлением главы ФРС Кевина Уорша. Азиатский индекс MSCI прибавлял 0,2%, Nikkei — 0,5%, Тайвань — 0,8%, тогда как южнокорейский KOSPI потерял 1,5%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии