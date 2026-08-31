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Какой фитинг выбрать при монтаже системы из металлопластиковых труб, прессовой или обжимной

Какой фитинг выбрать при монтаже системы из металлопластиковых труб, прессовой или обжимной

При монтаже систем водоснабжения и отопления из металлопластиковых труб особое внимание уделяется качеству соединений.

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