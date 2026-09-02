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США изъяли более $560 тыс. в криптовалюте, предназначенной для ХАМАС

США изъяли более $560 тыс. в криптовалюте, предназначенной для ХАМАС

Федеральные власти США сообщили о конфискации криптовалютных пожертвований на сумму свыше $560 тыс.

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