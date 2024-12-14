Будущее Сирии туманно, здесь столкнулись интересы многих стран – эксперт.Ведущий эксперт центра стратегических исследований и политологического прогнозирования, кандидат исторических наук, доцент филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин считает, что ситуация в Сирии после ухода режима Асада очень сложная, будут продолжатся бои за.
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