Размещение Норвегией оружия у границ с Россией расценили как прямую угрозу

Норвегия ускоряет усиление своих вооруженных сил на северном направлении. Речь идет уже не только о защите границы, но и о создании новых возможностей для нанесения ударов на значительном удалении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Какие экономическ...
- Приведёт ли холод...
- Скверное пророчес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым