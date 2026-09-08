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Размещение Норвегией оружия у границ с Россией расценили как прямую угрозу

Размещение Норвегией оружия у границ с Россией расценили как прямую угрозу

Норвегия ускоряет усиление своих вооруженных сил на северном направлении. Речь идет уже не только о защите границы, но и о создании новых возможностей для нанесения ударов на значительном удалении.

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