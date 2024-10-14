ВСУ рассыпались и бегут, а наши освободили Михайловку в ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 14 октября 2024 года Юлия СоколоваПо последним данным с места событий, украинские подразделения, окружённые в одном из сел, распылились по лесистой местности, пытаясь самостоятельно выйти из окружения.
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