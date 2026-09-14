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Русская весна

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$190 млн в день: военные расходы Украины достигли рекордных значений на фоне потерь бюджета

$190 млн в день: военные расходы Украины достигли рекордных значений на фоне потерь бюджета

Военные расходы Украины стремительно растут, в то время как российские удары по инфраструктуре и логистике подрывают доходы бюджета.

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