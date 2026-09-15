В Воронежской филармонии посвятили концерт трём событиям в мире музыки

На сцене филармонии представили уникальный проект, приуроченный к трём знаковым датам: 165-летию музыканта Василия Андреева, 140-летию первой концертной балалайки и 130-летию легендарного великорусского оркестра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- К Трое воронежцев п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым