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Газета Коммуна

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В Воронежской филармонии посвятили концерт трём событиям в мире музыки

В Воронежской филармонии посвятили концерт трём событиям в мире музыки

На сцене филармонии представили уникальный проект, приуроченный к трём знаковым датам: 165-летию музыканта Василия Андреева, 140-летию первой концертной балалайки и 130-летию легендарного великорусского оркестра.

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