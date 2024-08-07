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Закон, порядок, государство

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Сотрудники калининградской транспортной полиции и представители Общественного совета провели Всероссийскую акцию МВД России «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте и члены Общественного совета при ведомстве встретились с воспитанниками  Социального приюта для детей и подростков в городе Калининграде.

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