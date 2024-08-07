Сотрудники калининградской транспортной полиции и представители Общественного совета провели Всероссийскую акцию МВД России «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте и члены Общественного совета при ведомстве встретились с воспитанниками Социального приюта для детей и подростков в городе Калининграде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии