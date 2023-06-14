Политика Сегодня

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Законопроект о штрафах за вождение в состоянии лекарственного опьянения внесен в Госдуму

Законопроект о штрафах за вождение в состоянии лекарственного опьянения внесен в Госдуму

Россиян могут начать штрафовать за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщается в базе законодательной деятельности палаты парламента.

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