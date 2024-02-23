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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал мультимедийную энциклопедию для школьников

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал мультимедийную энциклопедию для школьников

Не имеющий аналогов мультимедийный образовательный продукт для школьников создала компания «Научные развлечения», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» и специализируется на интерактивных обучающих и развивающих играх .

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