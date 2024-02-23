Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создал мультимедийную энциклопедию для школьников

Не имеющий аналогов мультимедийный образовательный продукт для школьников создала компания «Научные развлечения», которая является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» и специализируется на интерактивных обучающих и развивающих играх .
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