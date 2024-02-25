Путин поручил выработать предложения по участию россиян в Олимпиаде

Помощник президента России Игорь Левитин сообщил о том, что Владимир Путин поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию атлетов из РФ в Олимпиаде в Париже.
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