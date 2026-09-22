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Рамблер

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Известная рок-группа из США приедет в Россию с большим туром

Известная рок-группа из США приедет в Россию с большим туром

Известная американская группа Saliva выступит с концертами в нескольких городах России. Об этом сообщает компания Force Events Agency, которая занимается организацией выступлений.

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