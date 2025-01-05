После Казани временные ограничения ввели в аэропортах Перми, Ижевска и Нижнекамска

ПЕРМЬ, 5 января, ФедералПресс. Еще в трех приволжских городах закрыли небо для полетов. Вслед за Казанью из-за угрозы безопасности временно ограничили работу аэропортов в Перми (Большое Савино), Нижнекамске (Бегишево) и Ижевске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии