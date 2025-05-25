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Александр Овечкин поблагодарил НХЛ за вручение ему приза Марка Мессье

Александр Овечкин поблагодарил НХЛ за вручение ему приза Марка Мессье

Нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин, поблагодарил Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за вручение ему приза Марка Мессье за продуктивное ​​лидерство в сезоне–2024/25.

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