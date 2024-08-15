Профориентолог Сатикова: на рынке востребованы умеющие быстро адаптироваться

Принцип "одна профессия на всю жизнь" мог быть актуален раньше, однако сегодняшняя реальность диктует свои правила: навыков, полученных в университете и на рабочем месте может быть недостаточно для полной реализации.
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