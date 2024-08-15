Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Профориентолог Сатикова: на рынке востребованы умеющие быстро адаптироваться

Профориентолог Сатикова: на рынке востребованы умеющие быстро адаптироваться

Принцип "одна профессия на всю жизнь" мог быть актуален раньше, однако сегодняшняя реальность диктует свои правила: навыков, полученных в университете и на рабочем месте может быть недостаточно для полной реализации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх