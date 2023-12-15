БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Владимир Олейник: На Банковой зреет дворцовый переворот

Владимир Олейник: На Банковой зреет дворцовый переворот

Украинский политик оценил создание в незалежной «правительства национального единства» Павел Еськов На фото: у входа в здание Верховной Рады в Киеве перед началом церемонии инаугурации президента Украины (Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/TASS) Материал комментируют: Владимир Олейник Украинский политик, заслуженный юрист Украины, народный депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Владимир Олейник сообщил о намерении «незалежной» создать «правительство национального единства».

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