Волгоградцам обещают солнечное и тёплое воскресенье

Синоптики прогнозируют солнечную тёплую погоду в воскресенье. Температура с утра будет в диапазоне 23-27 градусов, днём столбик термометра поднимется до +30° С, к вечеру ожидается буквально на 1-2 градуса ниже, а ночью станет прохладнее до 19-21° С.