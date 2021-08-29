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Волгоградцам обещают солнечное и тёплое воскресенье

Волгоградцам обещают солнечное и тёплое воскресенье

Синоптики прогнозируют солнечную тёплую погоду в воскресенье. Температура с утра будет в диапазоне 23-27 градусов, днём столбик термометра поднимется до +30° С, к вечеру ожидается буквально на 1-2 градуса ниже, а ночью станет прохладнее до 19-21° С.

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