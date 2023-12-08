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  • olga nikolenko
    Песню года надо переписать !!!!! И рассказать мажорам как надо себя вести!!!!Позор года - 2023
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    А вы хотели бы чтобы ШАМАН гордо ушел и оставил всю эту шоблу безголосую ?  НЕТЁ  Он должен хотя бы не один из этих ....Позор года - 2023

О капитуляции Украины

Надо   всё  же  как  то  почаще    выкладывать  ребе  Ищенко,  хотя  он тот  ещё  оптимист.Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил очевидную вещь – переговоры Киева с Россией возможны только о капитуляции Украины.

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