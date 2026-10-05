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Иркутск Сегодня

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Иркутские кардиологи: Большое сердце — признак болезни, а не доброты

В пресс-центре газеты «Областная» состоялась пресс-конференция, посвящённая Неделе ответственного отношения к сердцу, которая прошла с 28 сентября по 4 октября в честь Всемирного дня сердца.

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