«Аэробус» на колесах: новый семейный минивэн показал хорошие результаты в краш-тесте

В июне на рынок выйдет новый минивэн от Geely Group – LEVC L380. Автомобиль, получивший имя в честь легендарного пассажирского лайнера Airbus A380, претендует на звание серьезного конкурента Li Mega, минивэна от Li Auto, который столкнулся с провалом в продажах, заставив компанию сократить план по продажам вдвое.
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