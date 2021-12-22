Крис Пол поймал Леброна на фол в нападении

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол умно сыграл против лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. В концовке второй четверти Пол под своим кольцом поймал Леброна на фол в нападении, не позволив Джеймсу отдать результативную передачу на трехочковый из угла.