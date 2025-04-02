Теплый апрель-сентябрь 2025: Гидрометцентр прогнозирует климатические аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщает, что с апреля по сентябрь 2025 года на большинстве территорий России ожидаются температуры, превышающие норму, особенно в Северо-Западном, Центральном и Сибирском округах, а также в Якутии.