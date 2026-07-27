Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Данил Мисинёв, прикрывая наступление штурмовиков в составе расчета FPV-дронов, обнаружил и уничтожил наземный робототехнический комплекс противника, два разведывательных БПЛА и тяжелый гексакоптер "Вампир".
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