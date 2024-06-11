В ХМАО месяц откладывается суд над сыном вице-мэра после скандала с наркотиками

Мировой суд Октябрьского района уже месяц не может вынести вердикт в отношении сына замглавы районной администрации Владимира Воробьева Яна, который в мае был задержан сотрудниками полиции по подозрению в употреблении наркотиков.
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