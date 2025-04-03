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Мойка78.ру Новости СПб

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Петербург 3 апреля вспоминает жертв теракта в метрополитене

Петербург 3 апреля вспоминает жертв теракта в метрополитене. 3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» прогремел взрыв.

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