Петербург 3 апреля вспоминает жертв теракта в метрополитене. 3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» прогремел взрыв.
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Петербург 3 апреля вспоминает жертв теракта в метрополитене. 3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт» прогремел взрыв.