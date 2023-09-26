Эксперты рассказали о вреде и пользе пива

Пиво снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологий, обладает антиоксидантным действием, если употреблять его в умеренном количестве, рассказала «Известиям» врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
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