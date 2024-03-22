Приморский уполномоченный способствует ускорению расследования уголовного дела в отношении предпринимателя

Ежегодно в адрес Уполномоченного поступают обращения, в которых содержатся жалобы на незаконное, по мнению заявителей, возбуждение уголовного дела, на затягивание расследования, отказы в возбуждении уголовных дел и т.
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