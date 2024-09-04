Названы районы Архангельской области, в которые в сентябре прибудет социальный десант

В сентябре в Архангельской области запланировано 25 встреч социального десанта с жителями регионаВыездные бригады, в составе которых представители различных социальных, кадровых, юридических служб, а также НКО и органов власти, в сентябре проведут больше двух десятков встреч с жителями разных районов Архангельской области.