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Истинное лицо Путина

Истинное лицо Путина

   Когда Владимир Путин только пришёл к власти - он пытался установить хорошие отношения с Западом.

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Виктория Путкова
Молодец Путин! Его выход еще впереди. Господ евродержиморд на место поставить, лет эдак на сто.
Ole Ole
Забавно🐒 Я Путина не то что диктатором не считаю, но уверена, что он слишком либерален ко внутренним врагам и слишком джентльмен в подлых действиях запада. А ведь сейчас вопрос существования России опять вспух в их ковидных мозгах! Запад мечтает убрать неудобное население с одной шестой части суши. Чтобы стать владельцем плодородных территорий, огромных ресурсов, устойчивых тектонических платформ над уровнем океана для переселения себя любимых от катаклизмов, Севморпути, сокровищ Арктики и самого большого запаса пресной воды. Именно Путин способен не дать истребить 140000000 человек - нас
Дмитрий Соловьев
ТАК КТО ЕСТЬ внутренний враг ЭТО БОЛЬШОЙ ВОПРОС
Дмитрий Соловьев
скорее Путин способен на обратное, ему дороги только его приближенные миллиардеры, которым он помог разбогатеть
Андрей Павлов
Я офигеваю, дорогая редакция!. "При Путине коррупция стала упорядоченной и предсказуемой для граждан." Не уменьшил он коррупцию (уничтожить ее нельзя, пример Китая доказывает), а упорядочил. Предсказуемой для граждан она была всегда, а вот ее упорядоченность властью это что-то новое. То есть проведена градация уровней воровства: у муниципальных чиновников один, у мэров другой, у губернаторов третий. И не дай бог мэру нахапать на уровне губера!
Елена Толстихина
На данный момент, хапать будут даже святые апостолы, такое сейчас время, без чести и совести, как бороться, если в Китае расстреливают и толку нет. Думаю, что это сами граждане должны найти выход, один Путин не справиться со всеми ворами, их тьма.
Андрей Павлов
А зачем ЕМУ справляться? За 20 лет он создал кучу структур, которые должны по долгу службы этим заниматься. Раз не занимаются, то вопрос опять же к НЕМУ. Выражаясь интеллигентно, а на хрена они тогда нужны, эти службы? Вернее, те их отделы, которые коррупцией занимаются? Службы нужны безусловно. Помимо коррупции дел хватает. Но я ведь не об этом. Я о том, что он коррупцию УПОРЯДОЧИЛ, вместо того, чтобы ее уменьшить. Об этом ведь и разговора нет.
Герасим Безвкусный
Не смог победить - возглавь !
Андрей Павлов
Прошу прощения за плюсик в свой коммент - хотел просто посмотреть, кто одобряет.
Дмитрий Соловьев
ну почему же в кетее толкку нет ?? в кетее ПОРЯДОК
Дмитрий Соловьев
ХАПАТЬ будут только ТЕ, у кого нет совести, стыда и только тогда если им позволяют
Елена Толстихина
Вы немного путаете, президент Путин, отвечает за внешнюю политику, он структуры не создает, в лучшем случае подписывает приказы о назначении в эти структуры. Вам наверное и не известно, что правительство не все "друзья" Путина? И каждый, КАЖДЫЙ в этом правительстве ищет выгоду для себя любимого, так что не надо валить всё на одну голову, тем более что одному человеку не по силам столько, если даже Бог не может разобраться с упырями.
Елена Толстихина
Вы в этом уверены, я например НЕТ.
Елена Толстихина
Не смешите мои тапочки, сейчас нет ни у кого совести и стыда, и кто кому и что позволяет или кто у кого и что спрашивает? Наивный Вы или глупый?
Дмитрий Соловьев
а вы по себе не судите, не надо по себе судить обо ВСЕХ.
Елена Толстихина
Тебе до меня, как до луны, раком, можешь отправляться в путь и хамить мне не надо, я могу и послать и не только на луну.
Дмитрий Соловьев
да, ты в дурке а я на воле..
Елена Толстихина
Ну, смотря что считать волей..
Андрей Павлов
Президент Путин отвечает за страну (хотел написать что за Державу, но рука не поднялась), внешняя политика лишь часть его ответственности.
Андрей Павлов
Он не хамил, обращался вежливо. А хамили Вы.
ГусЕна
Т.е. тебе просто не позволили?
ГусЕна
Он-жадный:)
Валерий Рябов
США почти созревшее агрессивное фашистское государство. По подлости, бандитским замашкам, садистским наклонностям правящего класса, почти ничем не отличается от гитлеровской Германии.
Дмитрий Соловьев
сша НЕ фашисткое государство, это дубинка поганой закулисы да и в СШП есть 2 "группировки" - одни топят "Америка превыше всего" это как правило производители и промышленники. а есть другая - "всемирные " рептилии-ростовщики, которые никуя не производят а только бумажки впаривают
Ирина
У Путина одни провалы ,что во внешней политике ,что во внутренней ,и народ всё это видит ,поэтому и пришлось ему нанимать огромную армию кремлеботов ,чтобы они его восхваляли за деньги российского народа .
Тамара Кульбацкая (Тюхтина)
Сколько вам лет, что такие провалы в памяти? Или вы из числа страдающих либерастов? Мне много лет и я просто из народа. И я хорошо помню из какой помойки пришлось Путину вытаскивать нашу страну. Не понимать этого могут только или совсем безмозглые или не видевшие горя.
Елена Толстихина
Вас наверное нанял госдеп, сколько в этом году стоит Родина, если конечно Вы не окраинка, а то как то, совсем пустой аккаунт у Вас, подозрительно.
Герасим Безвкусный
"Вытащить из помойки " и поставить раком .......
олег олейник
Герасим , ну , ты и безвкусный !
Сергей Федотов
Наверное так. Я вот в жизни, за последние годы не встретил ни одного сторонника Путина. Только в интернете в падучей бьются.
Владимир Андреев
Ирина. Не ври...
Владимир Андреев
Сообщаю: я сторонник В.В.Путина! И я проживаю в России!
Сергей Федотов
И в добрый путь. Имеете право. Здесь, в интернете таких как вы стада бродят. В жизни почему-то никого нет. То ли стесняетесь, то ли все сподвижники Солнцеподобного в интернет подались, реальной жизнью не живут.
Дед Щукарь
Я в такси работал. Сам путиноид. Нам о политике не рекомендовано разговаривать с клиентами, но они частенько заговаривают сами. Большинство (не подавляющее) за Путина, а некоторые даже понимают его действия, правда, их не так много, как хотелось бы. А насчет инета, так тут всяких хватает, вот и ты тут.)))
Герасим Безвкусный
....ну ,ты ,и олень !
Владимир Андреев
А Вы и не живёте, а так ..существуете вне жизни
Сергей Федотов
И спорить не стану. Вам с вашего дивана виднее. Это умные люди всегда сомневаются, перепроверяют, анализируют и только потом делают выводы. У дураков всё проще. Ответ готов на любой вопрос, выводы мгновенные, доказательства им(вам) не нужны. С такими спорить - себя не уважать.
Дмитрий Соловьев
кого он вытащил так это кучку своих друзей из помойки в форбс
Дмитрий Соловьев
РОДИНУ продали те кто ее разворовывает
Дмитрий Соловьев
так кучка жуликов и их прислуга тоже временами в России живут.
Дмитрий Соловьев
во звездун, да тебя бы отпинали как минимум
Дед Щукарь
Ну у тебя и воображение. Ты хоть раз слышал, что в России кого-то отпинали из политических соображений?
Владимир Андреев
Вот Вы себя и не уважаете...
Сергей Федотов
Я себя не уважаю, вы не уважаете себя. Да мы с вами неуважаемые люди, оказывается. Что делать будем? Я вот прямо сейчас собираюсь горько возрыдать и убицца ап стенку. А вы?
Дмитрий Соловьев
а вы назовите "успехи", покажите что у вас есть память, только не надо про то что солнце утром без Путина не будет светить итак, ЕГО друзья при нем попали в форбс, НАРОД все беднеет
Дмитрий Соловьев
а Путин и его "команда" 20 лет успешно "осваивают" Россию госдеп - скорее вы ему кланяетесь, вот почему
Елена Толстихина
Стадо ходят Федотовы, сторонники Путина работают, им ходить-бродить не когда. Не надо умничать, если у людей мнение не похоже на твоё, подумай, может не прав именно ТЫ.
Елена Толстихина
Нет Родину продали такие как ты, которые получили за свои комментарии от либерды пару рублей. Родину, то есть место где ты родился, землю, продать конечно можно, но это уже будет не твоя Родина. А я живу на земле своих предков.
Дмитрий Соловьев
сторонники Путина страну разворовывают, их прислуга и пациенты дурки Путина славят. а НАРОД в то время за гроши работает и "радуеться" росту цен,бедности, воровству.. СПРОСИ МНЕНИЕ НА УЛИЦЕ, СЛАБО ???
Елена Толстихина
Он не Россиянин, он хохол.
Дмитрий Соловьев
ты не путай РОДИНУ с кучкой жуликов, ты прислуживаешь врагам России, тем кто страну и НАРОД грабит, ты или идиотка или лукавая тварь повторно - НА УЛИЦЕ поспорь, СЛАБО ??
Дмитрий Соловьев
это ты из израиля пишешь, видимо
Елена Толстихина
Это ты из Львова пишешь, а местная Забайкальская.
Сергей Федотов
Не все сторонники Путина работают. Многие уже на нарах баланду хлебают. Поинтересуйтесь, все данные в открытых источниках, сколько от партии власти за всё время её существования арестованы и осуждены.
Сергей Федотов
А вам за ваши больше заплатили? Я тоже хочу, подскажите куды записываться?
Сергей Федотов
Почему-то мнение по этой теме не похожее на моё я встречаю только в интернете. В реальной жизни не встречаю, в реальной жизни люди со мной согласны. Выходит, в интернете не люди, ну, люди, точнее не те люди а специально назначенные, на мнение которых внимание можно не обращать.
ГусЕна
От пенсии откажись
ГусЕна
А тебе туда не доскакать;)
ГусЕна
Его видать и отпинали и накостыляли:)
ГусЕна
Доброго пути!
ГусЕна
Нуу, ты сидишь на шее этого народа
Александр Япринцев
Всё поведение России ДОЛЖНО строиться из аксиомы: америка была, есть и будет нашим самым опасным ВРАГОМ. Друзья американцев наши враги или, как мин. противники. Но наши олигархи настолько ЗАЖРАЛИСЬ, что экономически мы ещё долго будем слабы. А у слабого нет своей идеологии движения вперед. Тем более, когда к власти рвутся такие, как фашист Греф и ему подобные.
Сергей Федотов
Збигнев Бжезинский как-то сказал в адрес России: "500 миллиардов долларов вашей элиты лежат в наших банках. Вы разберитесь чья это элита, ваша или уже наша." Разве будут эти т.н. НАШИ олигархи делать что-то против США и для развития России?
Елена Толстихина
Согласна с Вами не согласна с Збигнем, это не элита, это мародеры земли русской, враги то есть.
Дмитрий Соловьев
а кто вождь олиграхов ???
Дмитрий Соловьев
БРАВО, только вот Пути это ИХ вождь, при нем они разбогатели, он им открыл бюджетные закрома
Дед Щукарь
Опять свистишь. Приватизация была когда о Путине и слыхом не слыхивали. Ты, Дима, бронелобый конкретно, много тут общаешься, тебе не раз и не два говорено, а ты все свою линию гнешь. Возникает вопрос, а твоя ли это линия вообще?))
Michael Lee
Беда. Они не понимают, что у Путина нет с ними личного. Требуется потрясение посильнее Ковида, чтобы привить Западу понимание оптимального устройства мира. Война? Они не готовы. Выдавливание из мировой экономики кажется им комфортным.
Альбина Колесникова
Не надо вот писать того чего не понимаете, а думать вы не умеете и всё меряете на свой аршин. И вы действительно не знаете Путина....
Дмитрий Соловьев
ну почему же, за 20 лет очень даже узнали, еще как.. ПО ДЕЛАМ, а слова и сказки надоели
ГусЕна
От пенсии откажись
Виктор Александров
Истинное лицо Путина будет видно ещё не скоро. И оно никого не обрадует ...
Елена Толстихина
Для того, что-бы понимать и видеть, истинное лицо Путина не нужно, по делам видно, что работа ведется, медленно но есть результаты.
Сергей Федотов
И Горбачев вполне может казаться не единственным бывшим президентом, которого народ призывает отдать под суд.
Дмитрий Соловьев
ага, только НАХРЕН такие результаты https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами /// https://newizv.ru/news/tech/19-10-2018/nastoyaschaya-flotiliya-20-yaht-nashih-oligarhov-stoyat-dorozhe-vsego-vmf-rossii Настоящая флотилия: 20 яхт наших олигархов стоят дороже всего ВМФ России 19 октября 2018, 14:07Технологии Совокупная цена игрушек отечественных миллиардеров превосходит стоимость всех боевых кораблей, построенных за последние 10 лет для ВМФ России \\\
Дмитрий Соловьев
https://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец \\\ http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/76179-mychanie-glavy-tsb-v-gosdume-razvorovannye-trilliony-ne-vernutsya-narod-prodolzhit-nishchat «Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать! народ продолжит нищать!
Сергей Ковалев
ВВП одна из граней цивилизационного противостояния Запада и Востока в лице России. есть очевидная зависть западных марионеток к относительно свободному политику, распоряжающемуся огромным ресурсом. марионетки пляшут под дудку наднационалов, ВВП действует в рамках "осознанной необходимости". почувствуем разницу!..
Герасим Безвкусный
Ну да ,видно ! Миллионы нищих ,голодные пенсионеры ,растущие цены на продукты и ЖКХ.
Дмитрий Соловьев
ага, вы есть упустить еще одну деталь, для кого он стараеться
Сергей Ковалев
а вы попробуйте себе ответить на этот вопрос и увидите очевидное - задача, поставленная ВВП перед ВВП и Ко, это не игра по правилам кукловодов с их инклюзивными зазывалками. не игра, но подыгрывание с целью выиграть время, необходимое России для становления. совершенно очевидно, что нашу т.н. "элиту" кукловоды принимать в свой круг не собирались и не собираются. и? вы всерьёз думаете, что Россия может долго существовать в условиях её разграбления какими-то недо? да ла-а-ад-на! задача заключается в создании альтернативного инклюзивщикам мiра на отдельно взятой части планеты Земля. где-то попутчики, где-то единомышленники, групповичок так или иначе собирается. более того, есть и наблюдающие - расчистили Сирию (почти) - начались переговоры с БВ, вошли в Африку - см. на задвинутую Францию и пр. плантаторов. числом участников альтернатива будет прирастать, см. выборы в Иране, например, и чем это и кому грозит. этим доношу до аудитории простую мысль - задача сильно выше очевидного в данный момент. но важна динамика и она во всех смыслах позитивная - от внешней до внутренней. надо быть глубоко слепым, чтобы не видеть очевидных вещей... а нам всегда чего-то не хватает. и не только "зимою лета", дай человеку всё и он останется недовольным. это о слабости духовной прежде всего. поиск вины не внутри себя, а вовне это и есть слабость. поэтому да, Путин всегда виноват. а кто ещё? Васька Кривой из соседнего подъезда? - да ла-а-ад-на!...
Дед Щукарь
Зачем Путину (России) Прибалтика и Польша? Ничего вы там на Западе не понимаете. Путин затеял перемены во всем Мире. В 2015г. в ООН он сказал о необходимости реконструкции ООН, дабы эта организация исключила из своих решений человеческий фактор и принимала их основываясь только на Законах. Эта речь по сути - объявление войны западной Системе, т.к. ни США, ни ЕС на подобные изменения в ООН никогда не согласятся. ДОБРОВОЛЬНО. Значит ВВП вас побреет принудительно.)) Не удивлюсь, если Путина пригласят в ООН Генеральным Секретарем. Он задумал, ему и проводить в жизнь.
Николай Зайчиков
Интересно , а он не надорвется ли диктовать всему миру.
Дед Щукарь
Чего диктовать? Где у меня про диктат?
Николай Зайчиков
Ну если не диктовать то менять во всем мире , он не надорвется ?
Марина Поддубская
Главное, чтобы Мир не надорвался учить нас. Терпение наше ведь не безгранично.
Николай Зайчиков
Ну весь мир не надорвется , так что за него не переживайте если только не начнется 3 Мировая война , которая уничтожит и весь мир и планету
Дед Щукарь
А ты как себе это представляешь? Боюсь, что слишком утрировано.)) На самом деле все довольно просто. Путин (Россия) постепенно берет ресурсы Земли под свое крыло. Предвидя твой кипеж, скажу, что это не означает, что он будет хозяином этих ресурсов. Это дело более тонкое. Просто идет работа с хозяевами и им нравятся перспективы, предлагаемые Путиным. Таким образом он лишает США и ЕС неоколониальной кормушки и договариваться о ресурсах Африки и Ю.Америки придется с Россией. Правда, тут небольшое неудобство: Китай тоже грешит неоколониализмом. И подвигать его придется.
Николай Зайчиков
долго думали чтобы такую глупость придумать или уже маразм и думать нечем ?
Дед Щукарь
Ну, тада ничем помочь не могу. Думай сам, раз есть чем.)))
владимир крылов
На ресурсах России наживается Сечин и Миллер,а не вы.
Кремлебот Путина
Скажи: если завтра ТЕБЯ вот мы, здесь присутствующие, назначим вместо Миллера и Сечина - к тебе это твое высказывание будет относиться в той же мере, что и к ним, или это - другое? Это они пи**расы, а ты - д'Артаньян во всём белом?
ГусЕна
+++
Эдуард Тихомиров
Мне непонятно в аргументации Путиным своего диктаторства и репрессий, которые в некотором роде напоминают нам сталинские времена, одно. 1. Вопрос. Вы боитесь оппозиции? Хи-ха-ха-ха!!! Нет, вот ответ. И это правда. Тогла зачем их сажать, убивать на Васильевских спусках, троавить каким-то полонием и т.д.? Зачем, раз не боитесь. 2. Вопос. Почему для своих оправаданий сравниваются законодательные акты других стран, самые отвратительные, времён гонения коммунистов в США, Индонезии, других стран. Они же плохие, они же людям не нравятся, принесли много неоправданного горя. Сравнивайте с какими-нибудь женевскими конвенциями, билями о правах и т.д.
Елена Толстихина
Эдуард, опохмелитесь быстренько, а то, из всей той белиберды, которую Вы написали, я поняла только то, что вчера у Вас был, загул. На самом деле, всё просто, вор и преступник должен сидеть в тюрьме, а сидит только Навальный и то, после новичка, это просто манна небесная, Вам не кажется?*
Марина Поддубская
Какие, к черту, репрессии, если Вы свободно можете писать всякую билиберду.
Владимир Андреев
Вот такие недалёкие , но агрессивные в действиях и составляют суть оппозиции. И я, гражданин России, боюсь вашей агрессивности. И Путин меня защищает от вас., в чём я его и поддерживаю. Уверен, что нас абсолютное большинство в России.
Александр Попов
Итак - вас абсолютное большинство и нужен Путин чтобы защищать вас от абсолютного меньшинства. Я ничего не перепутал?
Владимир Андреев
Просто, мы мирные люди, а вы агрессивные,-вот в чем проблема.
Алексей Хохлов
Таких как Навальный можно сажать пачками (любой средний предприниматель, у которого всегда априори куча финансовых нарушений), но сидит только Навальный. Почему, вопрос простейший.
ГусЕна
Почему?

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