Истинное лицо Путина

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаИстинное лицо Путина Когда Владимир Путин только пришёл к власти - он пытался установить хорошие отношения с Западом.Вернуться к статье12117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктория ПутковаМолодец Путин! Его выход еще впереди. Господ евродержиморд на место поставить, лет эдак на сто.Ole OleЗабавно🐒 Я Путина не то что диктатором не считаю, но уверена, что он слишком либерален ко внутренним врагам и слишком джентльмен в подлых действиях запада. А ведь сейчас вопрос существования России опять вспух в их ковидных мозгах! Запад мечтает убрать неудобное население с одной шестой части суши. Чтобы стать владельцем плодородных территорий, огромных ресурсов, устойчивых тектонических платформ над уровнем океана для переселения себя любимых от катаклизмов, Севморпути, сокровищ Арктики и самого большого запаса пресной воды. Именно Путин способен не дать истребить 140000000 человек - насДмитрий СоловьевТАК КТО ЕСТЬ внутренний враг ЭТО БОЛЬШОЙ ВОПРОСДмитрий Соловьевскорее Путин способен на обратное, ему дороги только его приближенные миллиардеры, которым он помог разбогатетьАндрей ПавловЯ офигеваю, дорогая редакция!. "При Путине коррупция стала упорядоченной и предсказуемой для граждан." Не уменьшил он коррупцию (уничтожить ее нельзя, пример Китая доказывает), а упорядочил. Предсказуемой для граждан она была всегда, а вот ее упорядоченность властью это что-то новое. То есть проведена градация уровней воровства: у муниципальных чиновников один, у мэров другой, у губернаторов третий. И не дай бог мэру нахапать на уровне губера!Елена ТолстихинаНа данный момент, хапать будут даже святые апостолы, такое сейчас время, без чести и совести, как бороться, если в Китае расстреливают и толку нет. Думаю, что это сами граждане должны найти выход, один Путин не справиться со всеми ворами, их тьма.Андрей ПавловА зачем ЕМУ справляться? За 20 лет он создал кучу структур, которые должны по долгу службы этим заниматься. Раз не занимаются, то вопрос опять же к НЕМУ. Выражаясь интеллигентно, а на хрена они тогда нужны, эти службы? Вернее, те их отделы, которые коррупцией занимаются? Службы нужны безусловно. Помимо коррупции дел хватает. Но я ведь не об этом. Я о том, что он коррупцию УПОРЯДОЧИЛ, вместо того, чтобы ее уменьшить. Об этом ведь и разговора нет.Герасим БезвкусныйНе смог победить - возглавь !Андрей ПавловПрошу прощения за плюсик в свой коммент - хотел просто посмотреть, кто одобряет.Дмитрий Соловьевну почему же в кетее толкку нет ?? в кетее ПОРЯДОКДмитрий СоловьевХАПАТЬ будут только ТЕ, у кого нет совести, стыда и только тогда если им позволяютЕлена ТолстихинаВы немного путаете, президент Путин, отвечает за внешнюю политику, он структуры не создает, в лучшем случае подписывает приказы о назначении в эти структуры. Вам наверное и не известно, что правительство не все "друзья" Путина? И каждый, КАЖДЫЙ в этом правительстве ищет выгоду для себя любимого, так что не надо валить всё на одну голову, тем более что одному человеку не по силам столько, если даже Бог не может разобраться с упырями.Елена ТолстихинаВы в этом уверены, я например НЕТ.Елена ТолстихинаНе смешите мои тапочки, сейчас нет ни у кого совести и стыда, и кто кому и что позволяет или кто у кого и что спрашивает? Наивный Вы или глупый?Дмитрий Соловьева вы по себе не судите, не надо по себе судить обо ВСЕХ.Елена ТолстихинаТебе до меня, как до луны, раком, можешь отправляться в путь и хамить мне не надо, я могу и послать и не только на луну.Дмитрий Соловьевда, ты в дурке а я на воле..Елена ТолстихинаНу, смотря что считать волей..Андрей ПавловПрезидент Путин отвечает за страну (хотел написать что за Державу, но рука не поднялась), внешняя политика лишь часть его ответственности.Андрей ПавловОн не хамил, обращался вежливо. А хамили Вы.ГусЕнаТ.е. тебе просто не позволили?ГусЕнаОн-жадный:)Валерий РябовСША почти созревшее агрессивное фашистское государство. По подлости, бандитским замашкам, садистским наклонностям правящего класса, почти ничем не отличается от гитлеровской Германии.Дмитрий Соловьевсша НЕ фашисткое государство, это дубинка поганой закулисы да и в СШП есть 2 "группировки" - одни топят "Америка превыше всего" это как правило производители и промышленники. а есть другая - "всемирные " рептилии-ростовщики, которые никуя не производят а только бумажки впариваютИИринаУ Путина одни провалы ,что во внешней политике ,что во внутренней ,и народ всё это видит ,поэтому и пришлось ему нанимать огромную армию кремлеботов ,чтобы они его восхваляли за деньги российского народа .Тамара Кульбацкая (Тюхтина)Сколько вам лет, что такие провалы в памяти? Или вы из числа страдающих либерастов? Мне много лет и я просто из народа. И я хорошо помню из какой помойки пришлось Путину вытаскивать нашу страну. Не понимать этого могут только или совсем безмозглые или не видевшие горя.Елена ТолстихинаВас наверное нанял госдеп, сколько в этом году стоит Родина, если конечно Вы не окраинка, а то как то, совсем пустой аккаунт у Вас, подозрительно.Герасим Безвкусный"Вытащить из помойки " и поставить раком .......ООолег олейникГерасим , ну , ты и безвкусный !Сергей ФедотовНаверное так. Я вот в жизни, за последние годы не встретил ни одного сторонника Путина. Только в интернете в падучей бьются.ВАВладимир АндреевИрина. Не ври...ВАВладимир АндреевСообщаю: я сторонник В.В.Путина! И я проживаю в России!Сергей ФедотовИ в добрый путь. Имеете право. Здесь, в интернете таких как вы стада бродят. В жизни почему-то никого нет. То ли стесняетесь, то ли все сподвижники Солнцеподобного в интернет подались, реальной жизнью не живут.Дед ЩукарьЯ в такси работал. Сам путиноид. Нам о политике не рекомендовано разговаривать с клиентами, но они частенько заговаривают сами. Большинство (не подавляющее) за Путина, а некоторые даже понимают его действия, правда, их не так много, как хотелось бы. А насчет инета, так тут всяких хватает, вот и ты тут.)))Герасим Безвкусный....ну ,ты ,и олень !ВАВладимир АндреевА Вы и не живёте, а так ..существуете вне жизниСергей ФедотовИ спорить не стану. Вам с вашего дивана виднее. Это умные люди всегда сомневаются, перепроверяют, анализируют и только потом делают выводы. У дураков всё проще. Ответ готов на любой вопрос, выводы мгновенные, доказательства им(вам) не нужны. С такими спорить - себя не уважать.Дмитрий Соловьевкого он вытащил так это кучку своих друзей из помойки в форбсДмитрий СоловьевРОДИНУ продали те кто ее разворовываетДмитрий Соловьевтак кучка жуликов и их прислуга тоже временами в России живут.Дмитрий Соловьевво звездун, да тебя бы отпинали как минимумДед ЩукарьНу у тебя и воображение. Ты хоть раз слышал, что в России кого-то отпинали из политических соображений?ВАВладимир АндреевВот Вы себя и не уважаете...Сергей ФедотовЯ себя не уважаю, вы не уважаете себя. Да мы с вами неуважаемые люди, оказывается. Что делать будем? Я вот прямо сейчас собираюсь горько возрыдать и убицца ап стенку. А вы?Дмитрий Соловьева вы назовите "успехи", покажите что у вас есть память, только не надо про то что солнце утром без Путина не будет светить итак, ЕГО друзья при нем попали в форбс, НАРОД все беднеетДмитрий Соловьева Путин и его "команда" 20 лет успешно "осваивают" Россию госдеп - скорее вы ему кланяетесь, вот почемуЕлена ТолстихинаСтадо ходят Федотовы, сторонники Путина работают, им ходить-бродить не когда. Не надо умничать, если у людей мнение не похоже на твоё, подумай, может не прав именно ТЫ.Елена ТолстихинаНет Родину продали такие как ты, которые получили за свои комментарии от либерды пару рублей. Родину, то есть место где ты родился, землю, продать конечно можно, но это уже будет не твоя Родина. А я живу на земле своих предков.Дмитрий Соловьевсторонники Путина страну разворовывают, их прислуга и пациенты дурки Путина славят. а НАРОД в то время за гроши работает и "радуеться" росту цен,бедности, воровству.. СПРОСИ МНЕНИЕ НА УЛИЦЕ, СЛАБО ???Елена ТолстихинаОн не Россиянин, он хохол.Дмитрий Соловьевты не путай РОДИНУ с кучкой жуликов, ты прислуживаешь врагам России, тем кто страну и НАРОД грабит, ты или идиотка или лукавая тварь повторно - НА УЛИЦЕ поспорь, СЛАБО ??Дмитрий Соловьевэто ты из израиля пишешь, видимоЕлена ТолстихинаЭто ты из Львова пишешь, а местная Забайкальская.Сергей ФедотовНе все сторонники Путина работают. Многие уже на нарах баланду хлебают. Поинтересуйтесь, все данные в открытых источниках, сколько от партии власти за всё время её существования арестованы и осуждены.Сергей ФедотовА вам за ваши больше заплатили? Я тоже хочу, подскажите куды записываться?Сергей ФедотовПочему-то мнение по этой теме не похожее на моё я встречаю только в интернете. В реальной жизни не встречаю, в реальной жизни люди со мной согласны. Выходит, в интернете не люди, ну, люди, точнее не те люди а специально назначенные, на мнение которых внимание можно не обращать.ГусЕнаОт пенсии откажисьГусЕнаА тебе туда не доскакать;)ГусЕнаЕго видать и отпинали и накостыляли:)ГусЕнаДоброго пути!ГусЕнаНуу, ты сидишь на шее этого народаАлександр ЯпринцевВсё поведение России ДОЛЖНО строиться из аксиомы: америка была, есть и будет нашим самым опасным ВРАГОМ. Друзья американцев наши враги или, как мин. противники. Но наши олигархи настолько ЗАЖРАЛИСЬ, что экономически мы ещё долго будем слабы. А у слабого нет своей идеологии движения вперед. Тем более, когда к власти рвутся такие, как фашист Греф и ему подобные.Сергей ФедотовЗбигнев Бжезинский как-то сказал в адрес России: "500 миллиардов долларов вашей элиты лежат в наших банках. Вы разберитесь чья это элита, ваша или уже наша." Разве будут эти т.н. НАШИ олигархи делать что-то против США и для развития России?Елена ТолстихинаСогласна с Вами не согласна с Збигнем, это не элита, это мародеры земли русской, враги то есть.Дмитрий Соловьева кто вождь олиграхов ???Дмитрий СоловьевБРАВО, только вот Пути это ИХ вождь, при нем они разбогатели, он им открыл бюджетные закромаДед ЩукарьОпять свистишь. Приватизация была когда о Путине и слыхом не слыхивали. Ты, Дима, бронелобый конкретно, много тут общаешься, тебе не раз и не два говорено, а ты все свою линию гнешь. Возникает вопрос, а твоя ли это линия вообще?))MLMichael LeeБеда. Они не понимают, что у Путина нет с ними личного. Требуется потрясение посильнее Ковида, чтобы привить Западу понимание оптимального устройства мира. Война? Они не готовы. Выдавливание из мировой экономики кажется им комфортным.Альбина КолесниковаНе надо вот писать того чего не понимаете, а думать вы не умеете и всё меряете на свой аршин. И вы действительно не знаете Путина....Дмитрий Соловьевну почему же, за 20 лет очень даже узнали, еще как.. ПО ДЕЛАМ, а слова и сказки надоелиГусЕнаОт пенсии откажисьВиктор АлександровИстинное лицо Путина будет видно ещё не скоро. И оно никого не обрадует ...Елена ТолстихинаДля того, что-бы понимать и видеть, истинное лицо Путина не нужно, по делам видно, что работа ведется, медленно но есть результаты.Сергей ФедотовИ Горбачев вполне может казаться не единственным бывшим президентом, которого народ призывает отдать под суд.Дмитрий Соловьевага, только НАХРЕН такие результаты https://newizv.ru/news/economy/27-09-2017/golikova-byudzhetnye-dengi-stali-vorovat-v-12-raz-bystree Голикова: бюджетные деньги стали воровать в 12 раз быстрее https://ria.ru/20200114/1563387576.html Алексей Кудрин: ущерб от коррупции в России можно измерять триллионами /// https://newizv.ru/news/tech/19-10-2018/nastoyaschaya-flotiliya-20-yaht-nashih-oligarhov-stoyat-dorozhe-vsego-vmf-rossii Настоящая флотилия: 20 яхт наших олигархов стоят дороже всего ВМФ России 19 октября 2018, 14:07Технологии Совокупная цена игрушек отечественных миллиардеров превосходит стоимость всех боевых кораблей, построенных за последние 10 лет для ВМФ России \\\Дмитрий Соловьевhttps://rg.ru/2017/03/14/golodec-nazvala-bednost-rossiian-unikalnoj.html Бедность в России - уникальное явление, поскольку жители нашей страны остаются бедными при наличии работы, констатировала вице-премьер Ольга Голодец \\\ http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/76179-mychanie-glavy-tsb-v-gosdume-razvorovannye-trilliony-ne-vernutsya-narod-prodolzhit-nishchat «Мычание» главы ЦБ в Госдуме – разворованные триллионы не вернутся, народ продолжит нищать! народ продолжит нищать!СКСергей КовалевВВП одна из граней цивилизационного противостояния Запада и Востока в лице России. есть очевидная зависть западных марионеток к относительно свободному политику, распоряжающемуся огромным ресурсом. марионетки пляшут под дудку наднационалов, ВВП действует в рамках "осознанной необходимости". почувствуем разницу!..Герасим БезвкусныйНу да ,видно ! Миллионы нищих ,голодные пенсионеры ,растущие цены на продукты и ЖКХ.Дмитрий Соловьевага, вы есть упустить еще одну деталь, для кого он стараетьсяСКСергей Ковалева вы попробуйте себе ответить на этот вопрос и увидите очевидное - задача, поставленная ВВП перед ВВП и Ко, это не игра по правилам кукловодов с их инклюзивными зазывалками. не игра, но подыгрывание с целью выиграть время, необходимое России для становления. совершенно очевидно, что нашу т.н. "элиту" кукловоды принимать в свой круг не собирались и не собираются. и? вы всерьёз думаете, что Россия может долго существовать в условиях её разграбления какими-то недо? да ла-а-ад-на! задача заключается в создании альтернативного инклюзивщикам мiра на отдельно взятой части планеты Земля. где-то попутчики, где-то единомышленники, групповичок так или иначе собирается. более того, есть и наблюдающие - расчистили Сирию (почти) - начались переговоры с БВ, вошли в Африку - см. на задвинутую Францию и пр. плантаторов. числом участников альтернатива будет прирастать, см. выборы в Иране, например, и чем это и кому грозит. этим доношу до аудитории простую мысль - задача сильно выше очевидного в данный момент. но важна динамика и она во всех смыслах позитивная - от внешней до внутренней. надо быть глубоко слепым, чтобы не видеть очевидных вещей... а нам всегда чего-то не хватает. и не только "зимою лета", дай человеку всё и он останется недовольным. это о слабости духовной прежде всего. поиск вины не внутри себя, а вовне это и есть слабость. поэтому да, Путин всегда виноват. а кто ещё? Васька Кривой из соседнего подъезда? - да ла-а-ад-на!...Дед ЩукарьЗачем Путину (России) Прибалтика и Польша? Ничего вы там на Западе не понимаете. Путин затеял перемены во всем Мире. В 2015г. в ООН он сказал о необходимости реконструкции ООН, дабы эта организация исключила из своих решений человеческий фактор и принимала их основываясь только на Законах. Эта речь по сути - объявление войны западной Системе, т.к. ни США, ни ЕС на подобные изменения в ООН никогда не согласятся. ДОБРОВОЛЬНО. Значит ВВП вас побреет принудительно.)) Не удивлюсь, если Путина пригласят в ООН Генеральным Секретарем. Он задумал, ему и проводить в жизнь.Николай ЗайчиковИнтересно , а он не надорвется ли диктовать всему миру.Дед ЩукарьЧего диктовать? Где у меня про диктат?Николай ЗайчиковНу если не диктовать то менять во всем мире , он не надорвется ?Марина ПоддубскаяГлавное, чтобы Мир не надорвался учить нас. Терпение наше ведь не безгранично.Николай ЗайчиковНу весь мир не надорвется , так что за него не переживайте если только не начнется 3 Мировая война , которая уничтожит и весь мир и планетуДед ЩукарьА ты как себе это представляешь? Боюсь, что слишком утрировано.)) На самом деле все довольно просто. Путин (Россия) постепенно берет ресурсы Земли под свое крыло. Предвидя твой кипеж, скажу, что это не означает, что он будет хозяином этих ресурсов. Это дело более тонкое. Просто идет работа с хозяевами и им нравятся перспективы, предлагаемые Путиным. Таким образом он лишает США и ЕС неоколониальной кормушки и договариваться о ресурсах Африки и Ю.Америки придется с Россией. Правда, тут небольшое неудобство: Китай тоже грешит неоколониализмом. И подвигать его придется.Николай Зайчиковдолго думали чтобы такую глупость придумать или уже маразм и думать нечем ?Дед ЩукарьНу, тада ничем помочь не могу. Думай сам, раз есть чем.)))владимир крыловНа ресурсах России наживается Сечин и Миллер,а не вы.Кремлебот ПутинаСкажи: если завтра ТЕБЯ вот мы, здесь присутствующие, назначим вместо Миллера и Сечина - к тебе это твое высказывание будет относиться в той же мере, что и к ним, или это - другое? Это они пи**расы, а ты - д'Артаньян во всём белом?ГусЕна+++Эдуард ТихомировМне непонятно в аргументации Путиным своего диктаторства и репрессий, которые в некотором роде напоминают нам сталинские времена, одно. 1. Вопрос. Вы боитесь оппозиции? Хи-ха-ха-ха!!! Нет, вот ответ. И это правда. Тогла зачем их сажать, убивать на Васильевских спусках, троавить каким-то полонием и т.д.? Зачем, раз не боитесь. 2. Вопос. Почему для своих оправаданий сравниваются законодательные акты других стран, самые отвратительные, времён гонения коммунистов в США, Индонезии, других стран. Они же плохие, они же людям не нравятся, принесли много неоправданного горя. Сравнивайте с какими-нибудь женевскими конвенциями, билями о правах и т.д.Елена ТолстихинаЭдуард, опохмелитесь быстренько, а то, из всей той белиберды, которую Вы написали, я поняла только то, что вчера у Вас был, загул. На самом деле, всё просто, вор и преступник должен сидеть в тюрьме, а сидит только Навальный и то, после новичка, это просто манна небесная, Вам не кажется?*Марина ПоддубскаяКакие, к черту, репрессии, если Вы свободно можете писать всякую билиберду.ВАВладимир АндреевВот такие недалёкие , но агрессивные в действиях и составляют суть оппозиции. И я, гражданин России, боюсь вашей агрессивности. И Путин меня защищает от вас., в чём я его и поддерживаю. Уверен, что нас абсолютное большинство в России.Александр ПоповИтак - вас абсолютное большинство и нужен Путин чтобы защищать вас от абсолютного меньшинства. Я ничего не перепутал?ВАВладимир АндреевПросто, мы мирные люди, а вы агрессивные,-вот в чем проблема.АХАлексей ХохловТаких как Навальный можно сажать пачками (любой средний предприниматель, у которого всегда априори куча финансовых нарушений), но сидит только Навальный. Почему, вопрос простейший.ГусЕнаПочему?Комментировать
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